Ausblick: Zymeworks präsentiert Quartalsergebnisse

Zymeworks stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,295 USD. Das entspräche einem Gewinn von 24,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,390 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 86,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,9 Millionen USD gegenüber 16,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,853 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,620 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 137,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 76,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at