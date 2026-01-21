People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
21.01.2026 14:19:22
Austria: Eight people killed in three avalanches
Officials said fresh snowfall in the Austrian Alps is poorly bonded to older layers on the peaks, increasing the risk of repeated avalanches, and urged extreme caution.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
