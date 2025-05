AUSTRIACARD-Hauptaktionär Lykos will vom Vorstand in den Aufsichtsrat

Nikolaos Lykos (68), Hauptaktionär und derzeit Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Kartenherstellers AUSTRIACARD Holdings, will in den Aufsichtsrat wechseln.

Er werde sich bei der Hauptversammlung am 24. Juni zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Lykos, der laut WirtschaftsCompass 71,9 Prozent der Anteilsscheine hält, werde seine Funktion als Vorstandsvorsitzender zum Ende der Hauptversammlung niederlegen.

In der Sitzung des fünfköpfigen Aufsichtsrats am Dienstag haben der Aufsichtsratsvorsitzende Petros Katsoulas sowie die Aufsichtsratsmitglieder Michael Butz und Anastasios Gabrielides ihren Rücktritt aus dem Aufsichtsrat mit Ende der Hauptversammlung am 24.06.2025 erklärt.

AUSTRIACARD ist in Wien und Athen an der Börse gelistet. Ihre Wurzeln hat die heutige AUSTRIACARD Holdings im griechischen Unternehmen Inform, das im Jahr 1897 gegründet wurde, sich 1981 als IT-Unternehmen etablierte und 1994 an der Börse in Athen gelistet wurde. 2007 kaufte sie die Mehrheit an der österreichischen AUSTRIACARD, damals Tochter der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), ehe sie nach weiteren Expansionsschritten mit der Börsennotierung in Wien im Jahr 2023 parallel zu Athen zur AUSTRIACARD Holdings verschmolz.

tsk