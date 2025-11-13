AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie
WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0
|
13.11.2025 09:28:13
EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
13.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2229262 13.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUSTRIACARD HOLDINGS AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG ANNOUNCEMENT 9M 2025 RESULTS (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG BEKANNTGABE ERGEBNISSE 9M 2025 (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
02.10.25
|AUSTRIACARD to Offer Businesses Comprehensive Agentic AI Platform Focusing on Security, Autonomy, and Integration (EQS Group)
|
02.10.25
|AUSTRIACARD bietet Unternehmen eine umfassende, agentenbasierte KI-Plattform mit Fokus auf Sicherheit, Autonomie und Integration (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL (EQS Group)