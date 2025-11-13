EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.11.2025 / 09:28 CET/CEST

Berichtsart: Quartalsbericht Q3



Sprache: Deutsch

Sprache: Englisch

Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/ Sprache: EnglischOrt: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

13.11.2025 CET/CEST

