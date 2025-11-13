AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie

WKN DE: A3D5BK / ISIN: AT0000A325L0

13.11.2025 09:28:13

EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Release of Financial Reports
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report

13.11.2025 / 09:28 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

Language: English
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

13.11.2025 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Vienna
Austria
Internet: https://www.austriacard.com/

 
End of News EQS News Service

2229262  13.11.2025 CET/CEST

