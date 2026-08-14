AutoCanada präsentierte Quartalsergebnisse

AutoCanada hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 CAD, nach 0,750 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,42 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at