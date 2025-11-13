Auto1 Aktie

Auto1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NETAUT / ISIN: NET000AUTO01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
IPO 13.11.2025 17:45:38

Autohändler Autoland erwägt GAng an die Börse

Autohändler Autoland erwägt GAng an die Börse

Der Autohändler Autoland, der gerade erst Ex-Finanzminister und Ex-FDP-Chef Christian Lindner in den Vorstand berufen hat, kann sich künftig auch einen Börsengang vorstellen.

Es sei richtig, dass Autoland aufgrund seines starken Wachstums auch einen Börsengang in den nächsten Jahren in Erwägung ziehe, bestätigte ein Unternehmenssprecher entsprechende Medienberichte. Weitere Informationen dazu würden zu gegebener Zeit kommuniziert.

Die Berufung von Christian Lindner als stellvertretendem Vorstandsvorsitzenden sei Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, betonte der Sprecher. Autoland AG ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands und bezeichnet sich als Deutschlands größten Autodiscounter. Die Firma beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt.

/sus/DP/jha

SANDERSDORF-BREHNA (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gurkerl-Mutter Rohlik: Börsengang noch in diesem Jahrzehnt geplant
Unilever-Aktie in Rot: Börsengang von Magnum verzögert - wegen US-Shutdown
Unternehmen vor dem Börsengang: So setzt sich eine IPO-Bewertung zusammen

Bildquelle: tap trofsnag / Shutterstock.com,ScandinavianStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu Auto1mehr Nachrichten

Analysen zu Auto1mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen