Autoproduktion in Deutschland im Oktober gesunken

DOW JONES--In Deutschland sind im Oktober weniger Autos produziert worden als im Vorjahreszeitraum. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, sank die Inlandsproduktion um 4 Prozent auf 353.600 Einheiten. In den ersten zehn Monaten stieg die Produktion allerdings um 1 Prozent auf 3,5 Millionen Pkw. Sie lag damit aber noch 12 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019.

November 05, 2025 08:47 ET (13:47 GMT)