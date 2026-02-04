AvalonBay Communities Aktie
WKN: 914867 / ISIN: US0534841012
|
04.02.2026 22:53:54
AvalonBay Communities Reports Fall In Q4 Income
(RTTNews) - AvalonBay Communities (AVB) revealed earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $164.73 million, or $1.17 per share. This compares with $282.09 million, or $1.98 per share, last year.
AvalonBay Communities earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164.73 Mln. vs. $282.09 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $1.98 last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.35 To $ 2.45
