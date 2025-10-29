AvalonBay Communities Aktie

WKN: 914867 / ISIN: US0534841012

29.10.2025 22:09:00

AvalonBay Communities Reveals Advance In Q3 Income

(RTTNews) - AvalonBay Communities (AVB) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $381.30 million, or $2.68 per share. This compares with $372.51 million, or $2.61 per share, last year.

AvalonBay Communities earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $381.30 Mln. vs. $372.51 Mln. last year. -EPS: $2.68 vs. $2.61 last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.18 - $1.28 Full year EPS guidance: $7.35 - $7.55

