AvalonBay Communities Aktie
WKN: 914867 / ISIN: US0534841012
|
29.10.2025 22:09:00
AvalonBay Communities Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - AvalonBay Communities (AVB) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $381.30 million, or $2.68 per share. This compares with $372.51 million, or $2.61 per share, last year.
AvalonBay Communities earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $381.30 Mln. vs. $372.51 Mln. last year. -EPS: $2.68 vs. $2.61 last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.18 - $1.28 Full year EPS guidance: $7.35 - $7.55
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!