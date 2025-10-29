Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
|
29.10.2025 16:18:28
Avantor Struggles With Soft Demand But Backs Long-Term Value Through Buyback
This article Avantor Struggles With Soft Demand But Backs Long-Term Value Through Buyback originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avantor Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Avantor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Avantor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Avantor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.25