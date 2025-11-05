Avista Aktie
WKN: 856142 / ISIN: US05379B1070
|
05.11.2025 16:37:49
Avista Net Income Rises In Q3
(RTTNews) - Avista Corp. (AVA) on Wednesday reported third quarter results for 2025.
Net income was $29 million for the third quarter of 2025, up from $18 million in the same period last year. Earnings per share increased to $0.36 from $0.23 a year ago. For the third quarter, operating revenues increased to $394 million from $384 million last year.
For the first nine months of 2025, net income rose to $122 million or $1.51 per share, compared with $113 million or $1.44 per share in the same period of 2024.
AVA is currently trading at $39.56 up $0.87 or 2.25 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avistamehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Avista zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Avista öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Avista mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Avista mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)