Aware: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aware hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,92 Prozent auf 4,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aware ein EPS von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 17,39 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 17,29 Millionen USD.

