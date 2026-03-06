|
06.03.2026 06:31:28
Aware: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Aware hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,92 Prozent auf 4,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aware ein EPS von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 17,39 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 17,29 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.