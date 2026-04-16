AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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16.04.2026 07:40:00
AWS Interconnect: Multicloud-Vernetzung ohne VPN und Colocation
AWS Interconnect verbindet VPCs verschiedener Cloud-Anbieter über private Backbones – ohne VPN-Tunnel, Colocation oder manuelle Netzwerkkonfiguration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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