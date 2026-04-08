AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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08.04.2026 15:54:00
AWS macht S3 zum Dateisystem
AWS macht S3-Buckets erstmals als Dateisystem nutzbar. Der Dienst unterstützt NFS 4.1+ und synchronisiert Änderungen automatisch mit dem Bucket.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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