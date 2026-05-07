AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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07.05.2026 10:25:00
AWS öffnet seine Cloud für KI-Agenten
KI-Agenten scheitern oft an AWS, weil ihr Trainingswissen veraltet ist. Der jetzt allgemein verfügbare MCP-Server soll das Problem lösen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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