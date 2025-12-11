AXA Aktie
WKN: 901685 / ISIN: US0545361075
|
11.12.2025 18:00:00
AXA announces the appointment of Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee
The Board of Directors has appointed Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee, succeeding Isabel Hudson who will step down from the AXA Board of Directors on December 31, 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei AXA SAShs
