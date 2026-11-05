Axcelis Technologies Aktie
WKN DE: A2AM8Z / ISIN: US0545402085
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05.11.2026 13:09:00
Axcelis Technologies Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Axcelis Technologies (ACLS) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $37.76 million, or $1.21 per share. This compares with $25.99 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Axcelis Technologies reported adjusted earnings of $39.22 million or $1.26 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $237.78 million from $213.61 million last year.
Axcelis Technologies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.76 Mln. vs. $25.99 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.83 last year. -Revenue: $237.78 Mln vs. $213.61 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.50 Next quarter revenue guidance: $ 275 M
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