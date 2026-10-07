Reviv3 Procare Aktie
WKN DE: A3DNDM / ISIN: US76151R2067
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07.10.2026 03:58:13
AXIL Brands Inc. Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - AXIL Brands Inc. (AXIL) announced a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $0.421 million, or $0.05 per share. This compares with $0.334 million, or $0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.2% to $6.090 million from $6.856 million last year.
AXIL Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.421 Mln. vs. $0.334 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.04 last year. -Revenue: $6.090 Mln vs. $6.856 Mln last year.
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Nachrichten zu Reviv3 Procare Co Registered Shs
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05.10.26
|Ausblick: Reviv3 Procare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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