Ayala legte Quartalsergebnis vor

Ayala veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,59 PHP. Im Vorjahresviertel waren 16,57 PHP je Aktie erzielt worden.

Ayala hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,61 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,39 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 20,21 PHP sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 86,72 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at