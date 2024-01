Baader Bank beurteilt SAP SE-Aktie mit Add

Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Softwarehersteller dürfte operativ solide abgeschnitten haben und auch für 2024 einen ordentlichen Ausblick liefern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Aspekte wie die Einbeziehung von Aufwendungen für die aktienbasierte Vergütung in das Non-IFRS-Betriebsergebnis könnten indes dazu führen, dass die Markterwartungen für den Gewinn nach unten korrigiert werden./la/edh





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 15:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 144,34 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 3,01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 315 928 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 3,5 Prozent nach oben. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.