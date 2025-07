MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Softwarekonzern könnte mit den am 22. Juli anstehenden Quartalszahlen beim operativen Ergebnis (non-IFRS Ebit) erneut positiv überraschen und die Wachstumsziele für das Jahr bestätigen, schrieb Knut Woller in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Beim operativen Ergebnisziel gebe es vielleicht Luft nach oben. US-Konkurrent Oracle habe im Rahmen des im Juni veröffentlichten Zwischenberichts über ein gesundes Ausgabenumfeld für strategische Back-Office-Cloud-Anwendungen informiert. SAP selbst habe ihn mit Aussagen im Mai optimistisch gestimmt, dass die Migration in die Cloud gut vorangeschritten sein sollte. Allerdings könnte sich seine Umsatzschätzung für das zweite Quartal wegen negativer Währungseffekte als zu optimistisch erweisen./rob/gl/bek



