Bakkt-Aktie sackt ab: Wichtige Partner verloren - Bilanz verschoben

• Bakkt verliert mit Bank of America und Webull zwei wichtige Geschäftspartner• Jahres- und Quartalszahlen werden unerwartet verschoben• Bakkt-Aktie bricht ein

Mit einem Abschlag von 27,51 Prozent auf 9,30 US-Dollar zeigte sich die Aktie der Kryptobörse Bakkt an der NYSE am Dienstag deutlich unter Druck.

Partner verlängern Geschäftsbeziehungen nicht

Damit reagieren Anleger auf die Nachricht, dass die Bank of America und Webull, die zu großen Teilen für die Erlöse im Bereich Treueprogramme und Krypto-Dienstleistungen bei Bakkt gesorgt hatten, ihre Geschäftsvereinbarungen mit Bakkt nicht verlängern werden. Das geht aus einer behördlichen Anmeldung hervor.

Die Bank of America trug 2023 rund 16 Prozent zu Bakkts Umsatz mit Treueprogrammen bei. Webull machte im gleichen Zeitraum 74 Prozent des Krypto-Service-Umsatzes von Bakkt aus. Die Vereinbarung mit der Bank of America läuft am 22. April aus, der Vertrag mit Webull am 14. Juni.

Bakkt-Bilanz kommt später

Darüber hinaus teilte die Kryptobörse mit, dass die Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal sowie zum Gesamtgeschäftsjahr 2024 verschoben werden muss. Ursprünglich hatte Bakkt seine Bücher am heutigen Dienstag öffnen sollen. Geplant sei nun, am Mittwoch, den 19. März 2025, um 17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz abzuhalten, um die Ergebnisse des Quartals und des Gesamtjahres zu besprechen.



Redaktion finanzen.at