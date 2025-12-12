Balchem CorpShs Aktie

WKN: 905650 / ISIN: US0576652004

12.12.2025 22:00:41

Balchem Director Sells 8,000 Shares for $1.2 Million a Week Before a Dividend Hike

Balchem (NASDAQ:BCPC), a specialty ingredients leader serving food, pharma, and animal health markets, just reported significant insider selling activity.On Dec. 3, 2025, David B Fischer, Director of Balchem (NASDAQ:BCPC), executed a derivative-driven exercise and immediate sale of 8,000 common shares for a total consideration of $1,231,748.20, as reported in the SEC Form 4 filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
