Bank of China Aktie

Bank of China für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4WZ / ISIN: CNE1000001Z5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 12:05:41

Bank of China delivers 5% gain in profit as margin stabilises

Net income rose to 60.1 billion yuanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of China Ltd.mehr Nachrichten