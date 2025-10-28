Ausblick: Bank of China präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of China äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 160,90 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 348,16 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,729 CNY je Aktie, gegenüber 0,820 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 637,42 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.350,29 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

