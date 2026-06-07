Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
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08.06.2026 00:00:00
Banks lay groundwork for mass workforce cuts as AI takes hold
Following recent comments by CEOs, industry workers have been left dazed about whether their jobs are safeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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