Barclays Capital beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE (ex EADS)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 176 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem starken zweiten Quartal seien die Jahresziele in greifbarerer Nähe, schrieb Analystin Milene Kerner am Dienstagabend nach den Zahlen.

Aktienauswertung: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 13:12 Uhr 4,0 Prozent. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 242 378 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 0,9 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 20:06 / GMT



