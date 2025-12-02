Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
02.12.2025 14:18:41
Barclays chief says Revolut benefits from lack of UK banking licence
CS Venkatakrishnan tells FT summit that fintech rival does not have to meet ‘obligations’ imposed on traditional lendersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plcmehr Nachrichten
|
14:18
|Barclays chief says Revolut benefits from lack of UK banking licence (Financial Times)
|
14:18
|Barclays chief says Revolut benefits from lack of UK banking licence (Financial Times)
|
12:27
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag (finanzen.at)