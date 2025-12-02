Revolut Aktie

Revolut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 14:18:41

Barclays chief says Revolut benefits from lack of UK banking licence

CS Venkatakrishnan tells FT summit that fintech rival does not have to meet ‘obligations’ imposed on traditional lendersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Revolutmehr Nachrichten