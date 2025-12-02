Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
|
02.12.2025 14:18:41
Barclays chief says Revolut benefits from lack of UK banking licence
CS Venkatakrishnan tells FT summit that fintech rival does not have to meet ‘obligations’ imposed on traditional lendersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!