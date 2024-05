Barfresh Food Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Barfresh Food Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Barfresh Food Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at