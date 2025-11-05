dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
05.11.2025 13:00:09
Barrierefreies Reisen auf See: Wie Kreuzfahrtschiffe Zugänglichkeit neu definieren
Kreuzfahrtunternehmen setzen sich seit Jahren für die Prinzipien des inklusiven Tourismus ein und integrieren barrierefreie Funktionen und Dienste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
Nachrichten zu dormakaba Holding AG
|
30.10.25
|SPI-Titel dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Wert dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Wert dormakaba-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich dormakaba-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
21.10.25
|Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu (EQS Group)
|
21.10.25
|Annual General Meeting approves all proposals (EQS Group)
|
21.10.25
|Schwacher Handel: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
21.10.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
21.10.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu dormakaba Holding AG
|dormakaba Holding AG
|685,00
|-1,86%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.