BASF-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach detaillierten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Was den operativen Mix betrifft, habe das operative Ergebnis (Ebitda) im Upstream-Bereich die Konsensschätzungen um 18 Prozent verfehlt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Im Downstream-Segment hingegen habe das Ebitda 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktprognose gelegen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von BASF legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 44,52 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 1,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 752 763 BASF-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 10,4 Prozent zu. Voraussichtlich am 30.07.2025 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2025 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.