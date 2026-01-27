27.01.2026 17:06:39

Baustelle Hanau-Fulda - Bahn sperrt 2027 Strecke monatelang

HANAU/FULDA (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hanau und Fulda müssen sich im nächsten Jahr auf monatelange Einschränkungen gefasst machen. Die Deutsche Bahn will sich bei der Generalsanierung besonders belasteter Streckenabschnitte den Korridor zwischen Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) und Fulda vorknöpfen.

Während der Sanierung modernisiert die DB vom 13. August 2027 bis zum 4. Februar 2028 im Kinzigtal Weichen, Gleise und Stellwerkstechnik oder baut sie neu. Um die Erreichbarkeit der Region auch während der Bauphase sicherzustellen, sei ein umfangreiches Ersatzverkehrskonzept vorgesehen, teilte die Bahn mit.

Ersatzverkehr und Umleitungen

Für den Nahverkehr werde ein Ersatzverkehr mit Bussen insbesondere zwischen Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) und Fulda eingerichtet. Im Fernverkehr seien Umleitungen vorgesehen.

In den Bahnhöfen Wirtheim, Bad Soden-Salmünster, Steinau, Schlüchtern (alle Main-Kinzig-Kreis) und Flieden (Kreis Fulda) baut die DB unter anderem neue Bahnsteige und Wetterschutzhäuser. Außerdem sollen Beleuchtung und Mobiliar erneuert und ein Wegeleitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen eingerichtet werden. Zudem werden Personenunterführungen und Bahnsteigdächer saniert. Auch modernere Anzeigen sollen installiert werden.

Einmal Komplettsperrung statt vieler kleiner Einzelarbeiten

Mit der Generalsanierung von deutschlandweit mehr als 40 hochbelasteten Streckenabschnitten bündelt die DB nach eigenen Angaben alle anstehenden Baumaßnahmen der kommenden Jahre. Ziel sei es, die Infrastruktur innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraums komplett zu erneuern.

Dazu gehören Schwellen und Schotter, Gleise und Weichen, Signale und Stellwerke ebenso wie die Bahnhöfe. "Das bedeutet: Die Strecke wird einmal gesperrt, statt wie bisher viele kleinere Einzelarbeiten zu realisieren", betont die Bahn. Anschließend seien in der Regel für mehrere Jahre keine größeren Bauarbeiten mehr erforderlich./mba/DP/stw

