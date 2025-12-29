AXIS Aktie
WKN DE: A2QDVH / ISIN: JP3108210000
|
29.12.2025 08:30:00
Bauxite miner Axis launches $29bn claim against Guinea
Mining groups lose licences as resource-rich African states seek bigger share of profitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!