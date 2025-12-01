BBI Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BBI Development ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BBI Development die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,09 PLN. Ein Jahr zuvor waren -0,120 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat BBI Development im vergangenen Quartal 3,7 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BBI Development 3,5 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at