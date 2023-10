BBVA-Aktie höher: BBVA lanciert milliardenschweren Aktienrückkauf

Die spanische Bank BBVA teilte am Montag mit, dass das Rückkaufprogramm, in dessen Rahmen sie bis zu 564,6 Millionen Aktien zurückkaufen will, am Montag beginnen und spätestens im September 2024 enden wird.

Die BBVA-Aktie steigt in Madrid zeitweise 1,09 Prozent auf 7,7940 Euro.

Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)