BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
10.12.2025 22:36:57
BBVA Completes Share Buyback for Nearly €1 billion
BBVA has successfully completed its €993 million share buyback program, launched on October 31, as part of its ordinary shareholder remuneration for the 2024 financial year. The deal is part of the bank’s strategic plan, which plans to have €36 billion to be returned to shareholders through dividends and share buybacks by 2028. Of this amount, some €13 billion will be distributed in the short term¹.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
