Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
27.10.2025 17:36:04
BDF-GESTION Trims Its Eli Lilly (LLY) Stake by 4,149 Shares
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission published on Oct. 09, 2025, BDF-GESTION sold 4,149 shares of Eli Lilly (NYSE:LLY) stock during the quarter. The estimated transaction value was $3.09 million, using the average unadjusted closing price for the quarter. After the trade, the fund held 19,949 shares, worth $15.22 million at quarter end.BDF-GESTION reduced its stake in Eli Lilly and Company; the holding now accounts for 1.8% of the fund’s 13F AUM, down from 2.1% in the previous quarterTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
