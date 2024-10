Bechtle akquiriert Qolcom in Großbritannien

Die Bechtle AG setzt die internationale Akquisitionsstrategie weiter fort und verstärkt sich in Großbritannien mit dem Systemintegrator Qolcom Limited. Der Firmensitz des 2005 gegründeten IT-Spezialisten in Newbury schließt eine Lücke zwischen zwei bereits vorhandenen Standorten von Bechtle in London und Chippenham. Qolcom beschäftigt derzeit 44 Mitarbeitende und erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr 30 Millionen Euro Umsatz. Das Kerngeschäft des Systemintegrators umfasst digitale Arbeitsplatzlösungen, intelligente Netzwerk-Infrastruktur und IT-Security. Das Management von Qolcom zielt mit dem Verkauf an Bechtle auf die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens unter dem Dach einer großen, internationalen Gruppe und will so zugleich die Nachfolge für einen Teil des Führungsteams absichern. Der derzeitige Geschäftsführer Keith Reading bleibt in gleicher Funktion auch weiterhin im Unternehmen. Qolcom ist im britischen IT-Services-Markt bestens bekannt und verfügt über einen ausgezeichneten Ruf – daher soll die Marke auch wie üblich zunächst beibehalten werden. Für Bechtle bedeutet die Akquisition einen Ausbau der Marktanteile, die Gewinnung exzellent ausgebildeter und zertifizierter Mitarbeitender und Wachstumspotenzial über Synergieeffekte durch das sich ergänzende Portfolio. Das gilt insbesondere für die Erweiterung der vorhandenen Managed-Services-Plattform. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG