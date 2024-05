Bechtle-Aktie deutlich im Minus: Bechtle kann Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis nicht erfüllen

Der IT-Dienstleister aus Neckarsulm verzeichnete jedoch eine bessere Marge als gedacht. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Bechtle verzeichnete zum Jahresauftakt 3,4 Prozent mehr Geschäftsvolumen, angetrieben von stärkerer Nachfrage im Softwaregeschäft. Entsprechend sei der Umsatz im ersten Quartal um 2,3 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gesunken, hieß es. Analysten hatten im Konsens mit gut 1,62 Milliarden Euro Einnahmen gerechnet. Der wegen des hohen Softwareanteils im Geschäft geringere Materialaufwand führte dazu, dass das Bruttoergebnis um 4,2 Prozent und der Vorsteuergewinn um 2,8 Prozent auf 82 Millionen Euro anzogen. Hier hatte der Markt jedoch mit 84 Millionen Euro gerechnet.

Die Vorsteuermarge steigerte Bechtle anders als erwartet um 30 Basispunkte auf 5,5 Prozent. Der Konsens hier lag nur bei 5,2 Prozent.

Bechtle hält an der Prognose fest, 2024 eine im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung zu erreichen. Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, die Vorsteuermarge in etwa auf Vorjahresniveau liegen. "Das erste Quartal war ein guter Auftakt, aber gemessen an unserem Anspruch noch kein Maßstab für das Gesamtjahr", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. "Wir wollen und können im Jahresverlauf an Tempo zulegen."

Für die Bechtle-Anteilsscheine geht es via XETRA zeitweise um 5,52 Prozent abwärts auf 43,44 Euro.

DJG/rio/brb

FRANKFURT (Dow Jones)