Bechtle mit neuem Logo und prägnantem Corporate Design

Erstmals in der über 40-jährigen Unternehmensgeschichte verändert Bechtle das Corporate Design grundlegend und tritt ab sofort mit neuem Logo auf. Ziel ist, die Marke zu stärken, die Bekanntheit zu erhöhen und den Auftritt insbesondere im digitalen Raum prägnant, barrierefrei und konsistent zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der renommierten Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group ist ein Corporate Design entstanden, das den Markenkern von Bechtle in den Mittelpunkt rückt und konsequent auf die Anforderungen moderner digitaler Kommunikation setzt. Der Unternehmensname steht künftig eigenständig neben der Bildmarke und entfaltet so eine stärkere Wirkung. Die Einführung des neuen CD erfolgt zunächst in den digitalen Kanälen, ab 2025 sukzessive auch an den mehr als 100 Standorten der Bechtle Gruppe in Europa. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG