Bechtle verstärkt sich mit Kubernetes-Spezialisten KubeOps

Die Bechtle AG akquiriert mit der ARWINET GmbH und ihrer Ausgründung KubeOps GmbH zwei Unternehmen, die sich auf die Wachstumsfelder Cloud-Dienstleistungen und Kubernetes fokussieren. Am Firmensitz in Bisingen, nahe Tübingen, sind 93 Mitarbeitende beschäftigt. Die 2011 gegründete ARWINET GmbH und die 2019 ausgegliederte KubeOps GmbH erzielten im zurückliegenden Geschäftsjahr insbesondere mit öffentlichen Auftraggebern einen Umsatz von 7,4 Millionen Euro. Die Geschäftsführung bleibt unter dem Dach von Bechtle unverändert bei Susanne Schmidt und Andreas Stroppel, dem bisherigen Gesellschafterteam. Bechtle baut mit der Akquisition insbesondere die Kompetenzen im Bereich Kubernetes weiter aus. KubeOps ist ein von der Cloud Native Computing Foundation in Zusammenarbeit mit der Linux Foundation anerkannter Kubernetes Certified Service Provider. Vor allem bei Dienstleistungen für Unternehmen aus der sogenannten Kritischen Infrastruktur (KRITIS) ergänzen sich Bechtle und KubeOps hervorragend. Zusätzliches Wachstumspotenzial liegt in der für weitere Branchen skalierbaren Plattformlösung, in der Gewinnung weiterer Marktanteile im Cloud-Business sowie in Synergieeffekten im Public Sector. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG