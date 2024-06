Beiersdorf-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich des Kapitalmarkttages des Konsumgüterkonzerns auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die einzige potenziell neue Finanzinformation in der Präsentation sei, dass mittelfristig ein Betriebskapital im Consumer-Bereich von 5 Prozent angestrebt werde, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Dass der Vorstand bislang keinen Hinweis auf die Ziele für 2024 gegeben habe, überrasche ihn nicht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:06 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 143,40 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 5,86 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 205 534 Stück. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Beiersdorf dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 09:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 09:47 / UTC



