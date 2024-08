Beiersdorf-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Wegen eines schwächeren organischen Wachstums habe der Kosmetik- und Klebstoffhersteller im Konsumgeschäft die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Vor allem in Westeuropa seien die Hamburger mit dem Wachstum deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 129,60 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 14,35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 334 089 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 3,8 Prozent abwärts. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.