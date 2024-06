Beiersdorf-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung habe die Fortschritte der Hamburger seit dem letzten Kapitalmarkttag 2022 unterstrichen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei weiterhin zuversichtlich, dass Beiersdorf ein solides organisches Wachstum über dem Beauty-Markt erzielen könne, der im mittleren einstelligen Prozentbereich wachse.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 08:08 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 142,05 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5,60 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über Frankfurt Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 5,9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 18:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.