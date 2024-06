Beiersdorf-Analyse: Market-Perform-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Bruno Monteyne am Dienstag nach Auswertung aktueller Branchendaten. Für die meisten Konsumgüterkonzerne bleibe das Wachstum sehr gering, bei den Hamburgern habe es aber angezogen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:57 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 141,55 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 4,63 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 81 205 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 5,1 Prozent nach oben. Am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

