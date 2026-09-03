Beijing Aerospace Changfeng legte Quartalsergebnis vor

Beijing Aerospace Changfeng lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 178,9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 258,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at