Bellatora präsentierte Quartalsergebnisse

Bellatora hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 271,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 USD. Im Vorjahr hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,42 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Bellatora 0,21 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at