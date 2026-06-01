BEML: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BEML veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BEML ein EPS von 35,12 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,94 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 16,97 INR beziffert. Im Vorjahr waren 35,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 43,51 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 40,08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at